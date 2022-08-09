سجل المهاجم الدولي الجزائري, بغداد بونجاح، هدفا جديدا في البطولة القطرية لكرة القدم، بعدما منح التعادل لفريقه السد أمام ضيفه أم صلال (1-1) اليوم الثلاثاء بملعب -خليفة الدولي- بالعاصمة الدوحة، لحساب الجولة الثانية.

وبعدما كان "الزعيم" منهزما بهدف من البرتغالي تيكسيرا (45+2)، منح مهاجم "الخضر" التعادل لفريقه في الدقيقة (63) بتسديدة قوية خارج منطقة العمليات، منقذا فريقه من الخسارة.

وبهذا يوقع بونجاح (31 سنة) هدفه الثاني لهذا الموسم، بعد الذي سجله الاثنين الماضي، أمام المرخية (خسارة 3-4) ضمن الجولة الأولى.

وعلى إثر هذه النتيجة يتقاسم الفريقان المركز الثامن في ترتيب بطولة "نجوم قطر"، مؤقتا برصيد نقطة وحيدة لكل منهما, بعد خسارة وتعادل.