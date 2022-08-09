تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام ببني ونيف التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك ببشار من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بــ 838 كغ في عملية نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني حسب ما جاء في بيان للدرك الوطني.

و تندرج العملية -حسب البيان- في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بكل أشكاله لاسيما محاربة تهريب وترويج المخدرات، وكذا المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته.