إستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا، (تركيا) مساء أمس الثلاثاء من طرف رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وفي مستهل اللقاء الذي جرى على هامش حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بحضور سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني، ابلغ أيمن بن عبد الرحمان، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنظيره التركي.

وقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى "واقع وأفاق تطوير" العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، كما بحثا "آليات تجسيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس تبون إلى تركيا " .

وفي ختام اللقاء حمل الرئيس رجب طيب أردوغان، الوزير الأول، نقل تحياته الحارة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معربا له عن شكره لمشاركة الجزائر في حفل إفتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.