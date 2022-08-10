تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، ولم تتمكن عقود الخام من الحفاظ على مكاسبها المحققة في وقت سابق بالجلسة السابقة، وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الخام عبر خط أنابيب (أطول شبكة خطوط أنابيب في العالم) الذي ينقل النفط إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8 بالمائة أو بنحو 40 سنتاً لتغلق عند 89.76 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 0.6 بالمائة أو 45 سنتاً إلى 95.71 دولار للبرميل.

على النقيض، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسليم سبتمبر بنسبة 3.2 بالمائة إلى 7.833 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولا تزال المخاوف بشأن الطلب قائمة بالأسواق بعد بيانات أظهرت واردات صينية ضعيفة من الخام خلال جويلية.

وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء عن بيانات مخزونات النفط في الأسبوع الماضي.

وتوقعت الوكالة الحكومية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.08 مليون برميل يومياً إلى 99.43 مليون برميل يومياً هذا العام، بينما ترى أن الطلب سيرتفع بواقع 2.06 مليون برميل يومياً إلى 101.49 مليون برميل يومياً في عام 2023.

وانخفض مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أوروبا إلى مليار برميل خلال جويلية الماضي، بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة على أساس سنوي.