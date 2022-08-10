أدى حريق شب مساء الثلاثاء بمنزل بشاطئ رشقون ببني صاف (عين تموشنت) إلى وفاة رضيعة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات متباينة حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد حريق شب بمنزل واقع بشاطئ رشقون ببني صاف أدى إلى هلاك رضيعة تبلغ من العمر 15 شهرا متأثرة بإصابتها مثلما أبرزه المصدر ذاته.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 35 سنة و65 سنة بحروق متباينة وطفلان يبلغان من العمر 7سنوات و10 سنوات في حالة صدمة حيث تم إجلاء جميع المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف لتلقي الإسعافات اللازمة مثلما ذكره نفس المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذ الحريق مثلما أشير إليه.