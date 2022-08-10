وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران نداء للجمهور بخصوص شخص يدعى زاوي جمال، متابع قضائيا وتم إيداعه الحبس المؤقت، داعية كل من تعامل معه إلى التقرب من مصالحها.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران تعلم الجمهور أن المدعو زاوي جمال تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة وهران وتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 04 أوت 2022".

وعليه، وجهت نيابة الجمهورية "نداء إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يكون قد وقع ضحية المدعو زاوي جمال سواء تعامل معه على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني أو له معلومات على وقائع مشابهة بوصفه شاهدا، التقرب أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران لإيداع شكوى أو لسماع شهادته في الموضوع والمطالبة بالحقوق طبقا للقانون".