يواجه مساء اليوم الأربعاء، نادي الغرافة القطري نظيره الوكرة وذلك في ثاني جولات منافسة الدوري القطري. وقال مدافع الغرافة، الدولي الجزائري مهدي تاهرات:" لعبنا المباراة الأولى في الجولة الماضية بتركيز كبير ونجحنا في تحقيق فوز مهما على حساب السيلية، وبالتأكيد مواجهة الوكرة ستكون صعبة وعلينا أن نكون مستعدين ونحقق الفوز للحصول على الثلاث نقاط".

كما أثنى تاهرات على زميله في النادي وفي المنتخب براهيمي مضيفا:" لدينا فرصة كبيرة في المباراة بمشاركة ياسين إبراهيمي الذي سيفيدنا بخبرته الكبيرة، ونأمل أن نحقق الانتصار في النهاية".