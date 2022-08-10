أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي hمحمد، اليوم الأربعاء، حكما ضد وزير المالية الأسبق محمد لوكال، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية مع رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة.

كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار (ع.ع) بعشرة سنوات جسنا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.

وبرأت المحكمة رابط عز الدين مع رد جواز سفره، وصاورة مراد 3 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية.

ولوكال متهم بجنح استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها.