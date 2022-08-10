قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إنه تطرق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على هامش افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي، إلى مختلف الملفات خاصة الجانب الاستثماري من أجل التكفل بمختلف مخرجات الاجتماع الثنائي الذي جمع الرئيس تيون بنظيره التركي والمضي نحو آفاق جديدة بين البلدين.

وأضاف بن عبد الرحمن في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة الأولى "تشرفت بتمثيل رئيس الجمهورية في افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي، هذه المشاركة تنم عن عمق العلاقات بين الجزائر وتركيا".

وكشف الوزير الأول أنه بلّغ تحيات الرئيس تبون إلى نظيره التركي مؤكدا إرادة رئيس الجمهورية في المُضي نحو تكريس آفاق جديدة بين الجزائر وتركيا.