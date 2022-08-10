أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفرزة مشتركة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ست (06) قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 أوت 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 08 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 212 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 07 تجار مخدرات آخرين وضبط 49286 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 180 شخصا وضبطت 18 مركبة و 332 مولدا كهربائيا و 250 مطرقة ضغط و 13 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 14 شخصا وضبط 05 بنادق صيد ومسدس آلي و80519 علبة من مادة التبغ و 3367 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 105 طن، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف وباتنة وإن ڤزام. وأضاف البيان، أن حراس الحدود وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني أحبطا محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 70866 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهتهم، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.