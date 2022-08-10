كشف مصدر عليم لـ "الخبر"، أن لاعبات نادي مولودية الجزائر لكرة الطائرة لا يزلن ينتظرن الحصول على كامل مستحقاتهن العالقة لمدة 6 أشهر، ويرفضن تجديد عقودهن تحسبا للموسم المقبل قبل أن تسوى وضعيتهن المالية، خاصة وأن التحضيرات ستنطلق آخر الشهر تحسبا للبطولة التي تبدأ هي الأخرى شهر نوفمبر، بالإضافة إلى المنافسة الإفريقية.

وحسب المتحدث ذاته، فإن اللاعبات كن ينتظرن أن تسدد الإدارة رواتب ستة أشهر، يدينن بها، قبل أن يتفاجأن بصب أجور 3 أشهر فقط وهو ما أثار غضبهن، ناهيك عن أن هن لم ينلن لا منحة التتويج بلقب البطولة ولا بالشطر الثاني من منحة الإمضاء.

وأضاف إن رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر مسعود التركي اشترط تجديد العقود مقابل تسديد الأجور المتبقية، في وقت رفض فيه العديد من لاعبات النادي العروض المغرية المقدمة لهن من فرق محلية نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربطهن بألوان النادي وكاحترام له، في وضعية قال محدثنا أنها مشابهة لباقي الفروع التي استردها الفريق الذي احتفل مؤخرا بالعام الأول بعد المائة من تأسيسيه.