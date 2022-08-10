"كشفت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا عن انطلاق مسابقة "السوبر ليغ" الإفريقية.

وقال رئيس الاتحادية باتريس موتسيبي، في كلمة على هامش الجمعية العامة الـ 44 للاتحاد الإفريقي، والتي تجري أشغالها في العاصمة التنزانية دار السلام، قال: "24 ناديا سيشاركون في السوبر ليغ الإفريقية كل فريق سيحصل على 3.5 مليون دولار من أجل دعمهم في تحمل مصاريف التنقل ومساعدتهم على انتداب اللاعبين ودفع أجورهم".

وأضاف: "الكاف سيضخ مبلغ 50 مليون دولار من أجل دعم السوبرليغ"، مشيرا إلى أن قيمة جوائز المسابقة ستبلغ 100 مليون دولار.

ولم يتطرق رئيس الاتحادية الإفريقية إلى كيفية اختيار الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة.