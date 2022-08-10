توفي 61 شخصا وأصيب 1831 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من الـ 31 جويلية إلى السادس أوت الجاري عبر مختلف مناطق الوطن، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية مستغانم بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث مرور.

وبخصوص الحرائق، فقد قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 1875 حريقا منها منزلية وصناعية وكذا حرائق مختلفـة أهمها بولاية الجزائر، حيث سجل بها 168 حريقا. وبشأن العمليات المختلفة، فقد قام عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بتغطية 4640 عملية إسعاف وإنقاذ لفائدة 571 شخصا في خطر.