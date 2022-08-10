كشفت اليوم الأربعاء، تقارير فرنسية وبرتغالية أن نادي أولمبيك مرسيليا يحضر لمفاجأة لجماهيره من خلال التعاقد مع مهاجم المنتخب الجزائري.

موقع " صحيفة" أوغو" الواسعة الانتشار أكد أن نادي " لوام" يستهدف التعاقد مع هدّاف " الخضر" إسلام سليماني الحر من أي التزام، خاصة بعدما ظفر العملاق الفرنسي بصفقة أليكس سانشيز.

موقع " فوت ميركاتو"، أكد أن الأولمبيك دخل سباق ضم " السوبر سليم" مع بريست، لكن لا يوجد لحد الآن أي شيء رسمي خاصة وأن قيمة 3.2 مليون يورو التي كان يتلقاها سنويا مع سبورتينغ لشبونة قد تعيق المفاوضات.

وختم موقع " فوت 7/7/"، بأن في حال ترسيم الأمور فإن" الأسطورة " سيكون مفاجأة لجماهير أولمبيك مرسيليا.