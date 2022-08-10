وضعت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس مؤخرا حدا لنشاط منتحل صفة شرطي كان يوهم ضحاياه بإمكانية التوسط لتوظيفهم في صفوف الأمن الوطني، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر من أمن الولاية.

وأوضحت الملازم الأول كرجاني هاجر، مسؤولة خلية الاتصال بذات الجهاز، أن فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية تمكنت من توقيف و وضع حد لنشاط منتحل صفة شرطي يبلغ من العمر 20 سنة وينحدر من إحدى بلديات الولاية، يدعي أنه ينتسب لفرقة البحث والتدخل بأمن الولاية.

وتعود حيثيات القضية، استنادا إلى نفس المصدر, إلى قيام شابتين بتقييد شكوى ضد شخص قام بالنصب والاحتيال عليهما من خلال تقديم نفسه على أنه شرطي و إيهامهما بإمكانية مساعدتهما من أجل توظيفهما في صفوف الأمن الوطني.

وحسب نفس المصدر، فقد جاء تقييد الشكوى المذكورة، بعدما قامتا بمنح الشخص المنتحل للصفة ملف إداري يحتوي على وثائق خاصة بهما والتلاعب بهما في كل مرة تقومان بالاستفسار فيها عن مستجدات عملية توظيفهما.

وعلى الفور باشرت المصالح المعنية التحريات في القضية وتمكنت من توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى المصلحة قصد كشف ملابسات القضية، حيث مكن التحقيق من استرجاع الملف الإداري الخاص بإحدى الضحايا.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، حسب نفس المصدر.