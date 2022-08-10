تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة، مع نظيره السنغالي بنتيجة هدف في كل شبكة، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من دورة كرة القدم للطبعة الخامسة من العاب التضامن الإسلامي الجارية بمدينة قونيا التركية.

تقدم المنتخب السنغالي في النتيجة في الدقيقة 63 قبل أن يعدل المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب بكوش شمس الدين في الدقيقة 88.

ولحساب نفس الجولة فاز المنتخب التركي على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-2.

وبعد الجولة الثانية تحتل تركيا الصف الأول برصيد 6 نقاط متبوعة بالجزائر بأربعة نقاط فيما تحتل السنغال الصف الثالث بنقطة واحدة. ويقبع الكاميرون في الصف الرابع والأخير بدون رصيد بعد خسارتين واحدة بالغياب أمام الجزائر في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة المقررة يوم الجمعة 12 أوت يواجه المنتخب الجزائري نظيره التركي على الساعة وقبلها تواجه السنغال منافستها الكاميرون.

وتتكون المجموعة الثانية من العربية السعودية والمغرب وأذربيجان و إيران.