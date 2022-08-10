دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر، إلى زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر.



وحسب بيان للمؤسسة فإن الامر يتعلق بموقع : 208 مسكن ببرج البحري، مضيفا أن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وهذا ابتداءا من يوم الخميس 11 أوت 2022 على الساعة 10:00 صباحا وسيتم غلقه بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب.



ويشمل الموقع، أضاف البيان، شقق ذات تلاثة غرف، أربعة غرف، خمسة غرف وستة غرف، أما فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي:

يبدأ سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المرآب من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج .

يبدأ سعر شقة ذات اربعة غرف مع المرآب من 140.00 668 22 دج الى 195.00 940 31 دج .

يبدأ سعر شقة ذات خمسة غرف مع المرآب من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج .

يبدأ سعر شقة ذات ستة غرف مع المرآب من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج .



ونظرا لتقدم أشغال البناء للموقع الذي يقدر بـ 85% فان مبلغ الدفعة الأولى يقدر بـ 70% من ثمن المسكن .