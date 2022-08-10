أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني جنوب شرق بيت لحم، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المواجهات تركزت عند المدخل الغربي لبلدة "تقوع" حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة "باب الزاوية" وسط الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المعدنية وقنابل الغاز صوب المواطنين, ما أدى إلى إصابة فتى بعيار ناري في القدم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم, فيما وصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي ذات السياق, أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اليوم قرب مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب مدينة طولكرم.