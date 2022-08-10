دعا الطبيب البيطري الدكتور اسحاق بن سبتي، الى ترقيم الأبقار وتعميم هذه العملية كالية تمكن الشعبة من رفع الانتاج الوطني للحليب.

قال الباحث بجامعة تولوز الدكتور اسحاق بن سبتي، ان نظام ترقيم الأبقار يعد بمثابثة بطاقة تعريفية تساعد على معرفة قدرات وامكانيات البلاد من هذه الثروة الحيوانية الهامة، باعتبارها حلقة مهمة في رفع انتاج الحليب وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.

ويعرف الخبير البيطري هذه التقنية على أنها تتم من خلال اعطاء الأبقار رقما تسلسليا عبر وضع طوق على رقبة البقرة يحتوي على شريحة، يمكن من خلاله متابعة مسار انتاجها وصحتها، بعد جمعها للمعلومات عبر أجهزة تحكم ترصد تحركات القطيع داخل المزرعة.

ويضيف البيطري أن هذا النظام سيوفر جميع المعلومات المتعلقة بالقطيع وتشمل السلالة والعمر والجنس وكميات انتاج الحليب وغيرها من المعطيات التي تساهم في عصرنة شعبة تربية الأبقار وتطويرها.

ويذكر محدثنا بالتجربة التي قامت بها الجزائر سابقا ممن خلال وضع قرط على اذن البقرة تحتوي على رقم تسلسلي، ويضيف "هذا النظام وضع لأجل الحد في التلاعب بأموال الدولة المنهوبة تحت غطاء دعم الفلاح".

ويشار إلى أن الباحث اسحاق بن سبتي له براءات الاختراع مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سويسرا وواحدة منها مسجلة في معهد الملكية الفكرية الجزائرية، وهي تحت تصرف شركات ويابانية وامريكية وتركية.