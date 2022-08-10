أقصي كل من ياسمين هادي (اقل من 48 كلغ) ومحي الدين مدثر (اقل من 66 كلغ) الاربعاء في الدور الأول لبطولة العالم لأواسط إناث وذكور للجيدو، الجارية بمدينة كاياكيل (الإكوادور) من 10 الي 13 أوت.

لالمصارعة هادي (اقل من 48 كلغ) انهزمت في الدور الأول من المنافسة أمام التركية ميرفي ازاك فيما أقصي مواطنها مدثر على يد الكازاخستاني نور سلطان زايزاغالياف.

وستدخل المصارعة الأخرى ياسمين جلاب (اقل من 63 كلغ) غمار المنافسة يوم غد الخميس ضد الكازاخستانية صامالاي يرغالييفا بينما ينازل مواطنها زكريا بن عطية (اقل من 90 كلغ) منافسه النمساوي اسلان بابويان يوم الجمعة.

يذكر ان الجزائر تشارك بأربعة مصارعين في بطولة العالم لأواسط إناث و ذكور، بمدينة كاياكيل بهدف "الذهاب بعيدا و تحقيق أحسن نتيجة ممكنة" حسب الاتحادية الجزائرية للجيدو.