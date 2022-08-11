

عين اليوم مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة ،محمد بورحلة مديرا للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان.



وكشفت وزارة الصحة والسكان اليوم في بيان لها على صفحتها على فايسبوك ، أن البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أشرف صبيحة اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 على تنصيب السيد محمد بورحلة مديرا للمالية و الوسائل خلفا للسيدة زبيري صباح.

وجرت مراسم التنصيب بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ سايحي عبد الحق و إطارات من الإدارة المركزية.

و في كلمة له بالمناسبة، أشار الوزير البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد إلى الأهمية التي تكتسيها هذه المديرية، بإعتبارها حلقة أساسية في تنفيذ البرنامج المسطّر من طرف الوزارة .



كما أسدى الوزير جملة من التوجيهات تصّب في مجملها على ضرورة تظافر و توحيد الجهود من أجل النهوض بالقطاع من خلال تحسين ظروف التكفّل الصحي بالمواطنين و الوصول إلى نظام صحي يلبّي كافة احتياجاتهم.

من جهته، أعرب المدير الجديد لمديرية المالية و الوسائل محمد بورحلة عن شكره على الثقة التي وضعها الوزير في شخصه، كما أكّد إستعداده و إلتزامه الكامل للعمل وفق خريطة طريق الإدارة المركزية لوزارة الصحة.