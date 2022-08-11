قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في رام الله، صادق الخضور، إنّ أكثر من 36 مدرسة تقع بمحاذاة المستوطنات مهدّدة بالهدم، منها 6 مدارس في القدس المحتلة. وأكّد الخضور، في تصريحات صحفية، أنّ “الاحتلال رفع من وتيرة تسليم إخطارات هدم لهذه المدارس”.



وشدّد أنّ ذلك “يندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم؛ خاصة في مسافر يطا ومحافظة القدس، ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لترحيل المواطنين من هذه المناطق”.



وتجري سلطات الاحتلال عمليات الهدم والسّلب في الضفة الغربية والقدس؛ بدعوى عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتّضييق عليهم بكلّ الوسائل الممكنة. وألغت سلطات الاحتلال، الخميس الماضي، تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس المحتلة، بزعم تدريس مضامين “تحرّض على دولة وجيش الاحتلال” في الكتب المدرسية.



واستهدف قرار الاحتلال مدارس الإيمان، بأفرعها الخمسة، ويبلغ عدد طلابها نحو 1755 طالبًا وطالبة، والكلية الإبراهيمية الّتي يبلغ عدد طلابها 288 طالبًا وطالبة.



