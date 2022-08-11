توفي ثلاثة أشخاص فجر اليوم الخميس في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لولاية عين الدفلى.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية في بيان لها إن وحدتها بالعطاف مدعمة بمركز إسعاف بوراشد ووحدة الكريمية لولاية الشلف، تدخلت صبيحة اليوم الخميس في حدود الساعة الثانية وخمسا وعشرين دقيقة (02:25)، من أجل حادث مرور مميت وخطير على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الغرب في بلدية تبركانين وبالضبط في المكان المسمى الكرمة، نجم عن اصطدام بين شاحنة حاوية محملة بالطلاء بسيارة سياحية من نوع رونو سامبول تبعه حريق للسيارة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص منهم اثنان تفحما في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 22 و51 سنة، حولوا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة يبلغ من العمر 36 سنة قدمت له الإسعافات الأولية وحول إلى نفس المستشفى.

كما تسبب هذا الحادث المميت في غلق الطريق السيار للسماح لأعوان الحماية المدنية بتنظيف موقع الحادث ورفع المركبات منه لإعادة فتحه أمام حركة المرور.

علما إنه تم تسخير ثلاث سيارات إسعاف وثلاث شاحنات إطفاء وأكثر من 25 عونا بمختلف الرتب بإشراف مدير الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المأساوي.