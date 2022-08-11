تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت أكثر من دولار في الجلسة السابقة.

وجاء ذلك مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وبحث الأسواق عن أدلة على تحسن الطلب على الوقود. وبحلول الساعة 07:46 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.69 بالمائة، مسجلًا 96.73 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.64 بالمائة، إلى 91.34 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنحو 1.5 بالمائة بعد جلسة متقلبة، بعد صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

وقال محللون من هايتونغ فيوتشرز إن النفط يكافح للعثور على اتجاه، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن توقعات العرض والطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.