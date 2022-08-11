أعلنت إدارة نادي الدحيل القطري، عن ضمها للدولي الجزائري عدلان ﭬديورة، دون الكشف عن مدة العقد.

ورحب الدحيل بطريقته الخاصة بمتوسط ميدان " الخضر" وكتب: " مرحبا بيك خويا عدلان".

كما جاء عبر الموقع الرسمي للفريق بأن عدلان جاء ليحل في مكان المحترف التونسي فرجاني ساسي الذي ستبعده الإصابة التي تعرض لها عن المشاركة مع الفريق في الفترة القادمة.

المصدر ذاته كشف عن تعرض لاعب الفريق فرجاني ساسي للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام الوكرة في الجولة الأولى من الدوري ستبعده عن الملاعب خلال الجولات القادمة.