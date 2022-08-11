أفادت وسائل إعلام بريطانية إن القضاء الإنجليزي سيستدعي لاعب "الخضر" ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، في قضية زميله الفرنسي بنيامين ميندي.

ووفقا لذات الوسائل الإعلامية، فإن محكمة مدينة تشيستر تعتزم استدعاء رياض محرز وكايل ووكر ورحيم سترلينغ وجون ستونز وجاك غريليش، وهم لاعبون يرتدون حاليا زيّ نادي مانشستر سيتي، وهذا للمثول كشهود في قضية الدولي الفرنسي ومدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا بنيامين ميندي، التي لها صلة بِتهم تتعلق بتورّط هذا اللاعب في عدّة فضائح أخلاقية، يعود تاريخها إلى ما بين أكتوبر 2018 وصيف 2020.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن هؤلاء اللاعبين الخمسة، سيستدعيهم قضاء مدينة تشيستر في الأيّام القليلة المقبلة، وقدّرت أن يكون ذلك الإثنين القادم، للاستماع إليهم كشهود.