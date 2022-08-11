قاربت أشغال إعادة تهيئة ملعب 5 جويلية الأولمبي على الانتهاء حيث بلغت نسبة الأشغال 95%.

وتشرف وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمديرية العامة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف على الأشغال التي شملت كل ما جاء في دفتر شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال زيادة طاقة استيعاب المنصة الرسمية التي ستصبح بـ 500 مقعد بعدما كانت تسع لـ 120 مقعدا، وكذا زيادة عدد غرف حفظ الملابس إلى ستة بعدما كانت أربعة.

كما تم رفع عدد غرف حفظ الملابس الخاصة بالحكام إلى ثلاث غرف بعدما كانت اثنان، مع عصرنة دورات المياه الخاصة بالجهور والمنصة الشرفية، إضافة إلى تجهيز نقاط بيع الوجبات السريعة بكل المتطلبات.

وفي نفس السياق، سيتم وضع الكراسي في المدرجات السفلية للمنعرجين الشمالي والجنوبي ومدرجات المشعل مع تركيب الأضواء الكاشفة الحديثة وتحديث ملحق حجوط لإجراء التدريبات على العشب الطبيعي.

وكانت الأشغال الجارية قد تكفلت بها من البداية وزارة السكن والعمران والمدينة قبل أن تتوقف سنة 2016، ليتم إعادة بعثها مؤخرا، بعد زيارة لجنة معاينة وتأهيل الملاعب على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث دونت عدة تحفظات حتى يتم تأهيل ملعب 5 جويلية لاحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بالجزائر مطلع العام القادم.

من جهة أخرى، قامت إدارة ديوان المركب الأولمبي بإعادة تهيئة أرضية الميدان في عملية روتينية اعتادت عليها مع نهاية كل موسم، حتى تكون جاهزة مع أواخر شهر سبتمبر، خاصة بعد تصريح وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، يوم السادس والعشرين جويلية، الذي أكد بأن الملعب سيفتح أبوابه أمام الأندية العاصمية مع نهاية الأشغال شهر سبتمبر، ولن يتأجل ذلك لما بعد نهاية كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.