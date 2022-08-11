لقي، صبيحة اليوم، 5 أشخاص حتفهم وجرح 3 آخرون في حادث مرور وقع بدوار أولاد بوغدو على الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل، الرابط بين بلديات، تيارت، الدحموني وقرطوفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود التاسعة والنصف صباحا، إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين، مسفرا عن 5 وفيات تتراوح أعمارهم بين 4 و84 سنة (رجلان، امرأتان وطفل) وجريحين يبلغان من العمر 60 و76 سنة، نقلا على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى يوسف دمارجي، وحولت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من 3 أيام بعد الحادث الذي وقع بمنطقة تاسلمت ببلدية السبعين الذي حصد 3 أرواح.