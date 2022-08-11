قال مدرب نادي مـﭬرة، عز الدين رحيم أنه من بالرغم من الإنطلاقة المتأخرة للنادي في التحضيرات إلا أنه متفائل قبل بداية الموسم الكروي.

وقال رحيم في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه عشية أمس على ملعب الرغاية أمام الصاعد الجديد مولودية البيض وديا بهدف دون رّد:" صحيح البداية كانت متأخرة نوعا ما، نحاول التدارك وربح الوقت حتى تكون المجموعة جاهزة".

وأردف اللاعب والمدرب السابق لاتحاد الجزائر:" أغلب تعداد الموسم الماضي تغيّر، حاليا هناك لاعبين شبان كل لاعب من أين أتى، هناك من ليس لديهم الخبرة في المحترف الأول، تدريجيا ومع الوقت سنسعى من اللاعبين لتكوين مجموعة متماسكة وبدورها ستكون قادرة على بناء فريق".