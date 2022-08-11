أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية 2022 يعمل بشكل "فعال جدا".

وأوضح بن عبد الرحمان خلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أن فعالية المخطط تجسدت في الانخفاض المحسوس للحرائق والتحكم بها على مستوى الوطني، مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن الهيئات المعنية بحرائق الغابات استفادت من تجارب السنة الماضية وهي تعمل لبلوغ المعايير الدولية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أثنى الوزير الأول على جهود المديرية العامة للغابات والحماية المدنية في التطبيق الصارم لهذا المخطط، داعيا إلى مواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية بين كل الهيئات المعنية بمكافحة الحرائق.

وأرجع نجاح المخطط إلى "العمل التشاركي بين كل القطاعات، وهي المقاربة الواجب انتهاجها دوما".

وأوصى الوزير الأول بمواصلة التحلي بهذا المستوى العالي من اليقظة، إلى غاية نهاية حملة حصاد الحبوب في سبتمبر المقبل.

و"سيبقى المخطط يعمل بطريقة فعالة واستباقية، حتى بعد سبتمبر، لحماية الغطاء النباتي والمحاصيل الفلاحية بصف عامة، ومنح الفلاح الأمان"، يقول بن عبد الرحمان.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، استمع الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحكومة وكذا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى الشروح المقدمة من طرف مدراء مختلف المعاهد الفلاحية حول البحوث الزراعية في المناطق الغابية والصحراوية وتربية الحيوانات.