Le premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé jeudi à Alger que le plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt pour l'année 2022 fonctionnait "efficacement".

Benabderrahmane qui sillonnait les stands d'une exposition organisée en marge de la cérémonie d'inauguration de la Banque nationale des semences, a indiqué que l'efficacité du Plan s'est traduite par une baisse significative des incendies et leur maîtrise à l'échelle nationale par rapport à l'année dernière.

Les instances concernées par les feux de forêt ont pris appui sur les expériences de l'année dernière et œuvrent à atteindre les normes internationales appliquées en la matière, a-t-il fait remarquer.

Saluant les efforts consentis par la Direction générale des forêts (DGF) et la Protection civile dans l'application rigoureuse du Plan, le premier ministre a invité toutes les instances concernées par la lutte anti-incendie à poursuivre le travail dans le cadre d'une approche participative.

"Le plan continuera à fonctionner de façon efficace et proactive, même au-delà du mois de septembre, pour protéger le couvert végétal et les récoltes agricoles de façon générale, et rassurer, par la même, l'agriculteur", a-t-il ajouté.