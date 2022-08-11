أعلنت اليوم الخميس، الجامعة المغربية لكرة القدم فصلها في مستقبل مدرب منتخب أسود الأطلس وحيد حليلوزيتش.

ونشرت الهيئة الكروية بيانا عبر موقعها الرسمي جاء فيه:" بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وأضاف المصدر ذاته: "وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد حاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى وحيد حاليلوزيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية".

وختم البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات للتهيئة الجيدة للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022".