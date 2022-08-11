تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و25 سنة، متورطون في قضية المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء أدت إلى أعمال عنف، حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، الإخلال بالنظام العام.

وحسب بيان الشرطة، أن حيثيات القضية تعود لقيام عناصر الشرطة بدوريات أمنية ليلية على مستوى قطاع الاختصاص أين لفت انتباههم بالوحدة الجوارية 01 علي منجلي مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء كانوا بصدد افتعال شجار جماعي بالطريق العام.

وتدخلت قوات الشرطة العاملة بالميدان، وقامت بتوقيف المشتبه فيهم مع حجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم والمتمثلة في (سكينين من الحجم الكبير، ساطور من الحجم الصغير) واقتيادهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية و استكمالا للإجراءات القانونية بإذن من النيابة تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم وضبط أسلحة بيضاء أخرى (سيفين ومقلاع) ليتم حجزها هي الأخرى.

بعد إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة.