تحصل الجزائريان، علي حكيم ولمياء عيسيوي، على ميداليتين برونزيتين في منافسات الرافل (فردي: رجال-سيدات) في ألعاب التضامن الإسلامي 2022، الجارية بمدينة قونيا التركية.

وفي النهائيات المقررة غدا الجمعة، ستكون الجزائر ممثلة بكل من الثنائي أحمد ترياكي-علي حكيم في الزوجي (رجال)، وكذا زوجي (سيدات) المتكون من لمياء عيسيوي وشهرزاد شيباني، بالاضافة الى الزوجي المختلط المشكل من طارق زكيري- بسمة بوكرنافة.

وبهذا ترفع الجزائر حصيلتها من الميداليات الى خمسة: ذهبية واحدة وأربع برونزيات، حيث حقق الذهبية العداء أمين بوعناني، في سباق 400 متر/حواجز، أما البرونزيات فقد كانت من نصيب كل من العداء، عبد المالك لحولو (سباق 400 م/حواجز)، زوينة بوزبرة، في رمي المطرقة.

وتشهد النسخة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 54 بلدا يتنافسون على 21 اختصاصا.

وتشارك الجزائر في هذه الألعاب بـ 140 رياضيا منهم 36 فتاة في 12 رياضة.

الجدير بالذكر أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

قيما

توج الجزائري، أسامة خنوسي بميدالية برونزية في مسابقة رمي القرص، اليوم الخميس في ألعاب التضامن الإسلامي 2022، الجارية بمدينة قونيا التركية مسجلا بالمناسبة رقما قياسيا وطنيا جديدا قدره 60.59 متر.

وصرح خنوسي على صفحة "فايسبوك" للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قائلا:" أهدي هذه الميدالية لكل الشعب الجزائري الذي وعدته بالفوز بميدالية، بعد ضياع البوديوم خلال الألعاب المتوسطية 2022 بوهران".

وعادت الميدالية الذهبية للمسابقة للكويتي عبسى زنقاوي (62.08) بينما نال القطري إبراهيم المعز الميدالية الفضية (61.35).