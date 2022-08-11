تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من الاقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية بالمسيلة ووهران مع توقيف العديد من

الأشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة, حسبما أفاد به, اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، وعلى اثر ثلاث عمليات متفرقة، تمكنت من حجز 48.007 قرص مهلوس تم ضبطها مخبأة بأحكام في اجزاء وتجاويف ثلاث مركبات سياحية، مع توقيف اربعة مخالفين و تقديمهم امام الهيئات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بوهران خارجي, في عملية اخرى مشتركة, تم تنفيذها بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي, من حجز 9.840 قرصا مهلوسا و12.007 قرص طبي، و 210 انبوب عسل ملكي.

وتم ضبط البضاعة على متن مركبة للنقل العمومي للبضائع مع توقيف شخصين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

وتدخل هذه العمليات, حسب البيان, في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمبذولة في اطار مكافحة التهريب بشتى اشكاله.

كما تندرج أيضا في إطار "ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند اعوانها التام ليلا نهارا للمساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن", حسب نفس المصدر.