أعلنت الاتحادية القطرية لكرة القدم, اليوم الخميس، أنّ الدولي الجزائري، محمد بن يطو، لن يتمكن من المشاركة في البطولة مع ناديه الوكرة، خلال الموسم الكروي 2022- 2023، بسبب عدم تمويل كافة الالتزامات المالية الخاصة بعقده.

أتى ذلك في بيان للاتحادية القطرية حول الملابسات والإجراءات التي دعت إلى عدم اعتماد عقد المهاجم بن يطو (32 عاماً) في كشوفات الوكرة للموسم الجديد بما سيحرمه من المشاركة مع الفريق في منافسات البطولة.

وأوضحت الاتحادية ذاتها، أنّ "لجنة الرقابة المالية التابعة له رفضت في 12 جوان الماضي الخطة المالية لنادي الوكرة التي تقدم بها في الثامن من الشهر ذاته لوجود عجز مالي قبل أن يعدلها عقب اجتماع مع اللجنة في 31 جويلية الماضي، دون أن تتضمن إدراج اسم المحترف الجزائري ضمن قائمة اللاعبين المراد تسجيلهم".

وأوضحت أنّ لجنة الرقابة المالية اعتمدت الخطة الجديدة لنادي الوكرة في الثالث من أوت الجاري، وبناء على ذلك تم تسجيل اللاعبين المدرجين من محترفين ومواطنين، مشيرة إلى أنه "جرى إبلاغ النادي بأنه يجب تمويل قيمة عقد بن يطو، في حال رغبة الوكرة تسجيل لاعبه، من الإيرادات الخاصة وذلك لعدم كفاية المخصصات المالية للنادي لدى لجنة الرقابة المالية".

وأكّدت الهيئة أنّ "هذا الأمر جاء بناء على المادة رقم 12 من لائحة الرقابة المالية التي تنص على ضرورة تمويل كافة الالتزامات المالية التي تزيد عن قيمة الموازنة من الموازنة الخاصة عن طريق شيك مصرفي مصدق من البنك أو تحويل بنكي في حساب مؤسسة دوري نجوم قطر".