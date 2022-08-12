أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مساء أمس الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بـ 24 ساعة.

وقررت الفيفا أن تكون المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 21 من الشهر ذاته على ملعب "البيت" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبناءً على ذلك تمّ تغيير موعد مباراة منتخبي السنغال وهولندا المقررة يوم الإثنين 21 نوفمبر لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلاً من الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي). ولم تكشف الفيفا عن سبب هذا التقديم.