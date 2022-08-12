يواصل أعوان الحماية المدنية لولاية بجاية والرتل المتنقل جهودهم لإخماد الحرائق التي اندلعت يوم أمس الخميس بغابات الولاية والتي تم إطفاء أغلبيتها.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن كل الحرائق التي اندلعت هذا الخميس تم إخمادها باستثناء الحريق الذي اندلع بمنطقة آيت حمد ببلدية بوخليفة الذي ما يزال مشتغلا، حيث تواصل فرق الإطفاء والرتل المتنقل وكذا طائرة الإطفاء مقاومتها للحريق ومنع اتساع رقعته.

وأوضح نفس المصدر إن الحماية المدنية سجلت يوم الخميس اندلاع 11 حريقا بغابات الولاية أهمهما حريقا بوخليفة وكيبوش ببلدية أدكار، هذا الأخير تم إطفاؤه بعد مقاومة شرسة من قبل كل المتدخلين لمنعه من الانتشار.