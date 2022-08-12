قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود، اليوم الجمعة، ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14 سفينة.

وذكرت الوزارة أن السفينة سورموفسكي التي ترفع علم بيليز غادرت ميناء تشورنومورسكي الأوكراني، وعلى متنها 3050 طنا من القمح، في الطريق إلى إقليم تكيرداج في شمال غرب تركيا.

وأضافت أن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من بيفديني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة إلى إيران، حسبما نقلت "رويترز".

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 جويلية بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.

وشكلت روسيا وأكرانيا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن هناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب بعضها محمل بالحبوب فعليا.