صعدت أسعار النفط، بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت في المنطقة الحمراء في الصباح. وبذلك تكون في طريقها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مع تلاشي مخاوف الركود.

ويسير خام برنت للارتفاع بأكثر من 3 بالمائة على مدار الأسبوع، معوضًا جزءً من هبوط الأسبوع الماضي بنسبة 14بالمائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أفريل 2020، وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة في النمو الاقتصادي وتغذية الطلب.

وأفادت بيانات موقع "بلومبرغ" إنه بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.54 بالمائة عن سعر التسوية السابق.