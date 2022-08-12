شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بفعالية (فجر الشهداء) وفاء للشهداء والجرحى والأسرى، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في محافظات الضفة.

وجاءت هذه الفعالية إحياء لحملة (الفجر العظيم) تكريما لشهداء نابلس، حيث بدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر وساحة المنارة، والذي توافد عليه المشاركون من كافة أرجاء المدينة المخيمات، وعقب انتهاء الصلاة رددوا تكبيرات وهتافات حماسية تعبر عن الوفاء للشهداء ودعم المقاومة.

ونظم المشاركون مسيرة بمشاركة ذوي الشهداء توجهت إلى المقبرة الشرقية لتلاوة القرآن الكريم عند قبور الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، قد اغتالت، الثلاثاء الماضي، 3 فلسطينيين، بالإضافة إلى شاب رابع خلال مواجهات في مدينة الخليل.

وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من توجه الاحتلال إلى مواجهة شاملة مع الشعب الفلسطيني، بينما قالت حركة حماس، إن الصراع مع الاحتلال دخل مرحلة جديدة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالتهدئة وإجراء تحقيقات.