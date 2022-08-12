قيل في الماركة أنها أكبر كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء... هي مقولة تنطبق على أغلبية الجزائريين اليوم، حيث أنهم بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلا أن الكثير منهم لا يزال يرتدي سوى الملابس "الأصلية" ذات الماركات العالمية يقتنونها بأسعار باهظة حتى ولو كلًفهم ثمن حذاء رياضي أو معطف دفع كل راتبهم الشهري.

يتبادر في أذهاننا عند الحديث عن الملابس الباهظة الثمن وأرقي الماركات العالمية ارتباطها بالأغنياء، نظرا لأن ظروفهم تسمح لهم بذلك، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث يلجأ معظم الشباب والشابات أصحاب الدخل المتوسط إلى العمل وادخار الأموال من أجل مواكبة الموضة وارتداء العلامات الغالية، بالرغم من تدني قدرتهم الشرائية لاقتناء هذه الملابس.

ارتأت "الخبر" التنقل عبر مختلف المحلات في العاصمة من أجل الوقوف على مدى إقبال المواطنين على اقتناء الماركات العالمية، أول محطة توجهنا إليها كانت المركز التجاري "قاردن سيتي" بالشراقة، وصادف تواجدنا بداية موسم التخفيضات لفصل الصيف، كانت الساعة تشير إلى الرابعة زوالا عندما توجهنا إلى أحد المحلات، أين التقينا مريم، وهي طالبة جامعية كانت متواجدة بالمكان رفقة زميلاتها لنسألها عن مدى اهتمامها بهذا النوع من التسوق.

تقول مريم "أقوم عادة بتوفير المنحة الجامعية بالإضافة إلى المصروف الذي يعطيني إياه والدي طوال السنة، لكي أتمكن من اقتناء ملابس من الماركات العالمية خلال مواسم التخفيضات حتى أتمكن من الظهور بأحسن حلة والتباهي أمام زميلاتي في الجامعة، كما أن هذه الملابس ذات جودة عالية، وارتدائها يدوم أطول وقت ممكن دون أن يتغير شكلها".

"ارتداء الماركة يشعرني بالسعادة"

وفي سؤالنا عن سبب اختيارها للماركات العالمية، سيما وأنها لا تتوافق مع مصاريفها وتحرمها من اقتناء أشياء أخرى، أوضحت المتحدثة أنه لا يهمها ادخار الأموال، فهي تجد سعادتها في ارتداء كل ما يجعلها مميزة أمام الآخرين ويشعرها أنها ليست أقل منهم، حتى وإن كلفها الأمر حرمانها من جميع الملذات الأخرى كتناول الأكل في المطاعم والتنزه وغيرها.

وشاطرتها الرأي صديقتها، تقول "سابقا كنت لا أمانع من ارتداء ملابس بسيطة من الأسواق ولم يكن لدي أي حرج في الظهور بها، إلا أنه منذ التحاقي بالجامعة لم أعد أرى بأن هذا النوع من الملابس بات يروق لي، كما أنني أصبحت أريد أن أظهر مثل فتيات "الانستغرام" والفنانات اللواتي كثيرا ما يظهرن مميزات وفي أحسن حلة، الأمر الذي يتطلب عادة الكثير من الأموال".

ولفتت محدثنا إلى أنها أصبحت تعمل خلال موسم الصيف كبائعة بأحد محلات الحلويات، لتتمكن من ادخار بعض المصاريف، وبالتالي مواكبة شراء ما يحلو لها ومواكبة الموضة، مؤكدة أنها تهدر الكثير من المصاريف ليس فقط في الملابس بل حتى في مواد التجميل، الاكسسوارات وغيرها.

أما مروان بائع بأحد المحلات وطالب جامعي، يقول ''لا يمكنني أن أرى نفسي مرتديا ملابس مقلدة، فمنذ دراستي بالطور الثانوي وأنا أعمل من أجل شراء جميع ما يحلو لي، سيما وأني أفضل اقتناء عدد قليل من الألبسة ذات جودة عالية عوض اقتناء الملابس المقلدة التي يتغير لونها مع أول غسلة، وتظهر على أنها ذات نوعية رخيصة"، مضيفا: "أن متوسط ملابسه التي يرتديها تكلفه عادة حوالي 40000 دج لطقم الواحد (الحذاء، السروال والقميص".

التقشف مقابل اقتناء أجود الملابس...

ثاني محطة كانت بلدية الأبيار بالجزائر العاصمة، حيث تقربنا من صاحب أحد محلات الملابس الرياضية للاستفسار أكثر حول الظاهرة، هذا الأخير قال: "استقبل في محلي عادة جميع الشرائح، إلا أن أكثر من يتردد على المحل هم فئة الشباب الذين تستهويه آخر صيحات الموضة، والذين لا يترددون في شراء المنتجات المعروضة"، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين يستغلون فترة التخفيضات لاقتناء كمية لا بأس بها من الملابس والأحذية الرياضية.

ويرى البائع أن الرجال يولون اهتماما أكثر بالماركات العالمية باهظة الثمن من النساء اللواتي تلجأ بعضهن لاقتناء بعض العلامات التركية التي يعتبر سعرها مقبولا نوعا ما مقارنة مع العلامات الأخرى.

"أفضل اقتناء الماركات الغالية لأنها تبقى لفترة أطول، فمعظم ملابسي، العطور، الأحذية من أكبر العلامات، حيث أنني لم أعد استطيع الاستغناء عنها فهي تعكس أسلوبي وبالطبع سعادتي.." يقول يوسف شاب عامل بأحدى المؤسسات الخاصة، مؤكدا أنه لا يستطيع التسوق دون اقتناء بعض الماركات التي يحبها "كديور وأرماني".

وأشار يوسف إلى أنه يمارس بعض الأعمال الحرة، كالتجارة من أجل التمكن من اقتناء ما يريد، خاصة وأن راتبه الشهري لا يمكنه حتى من إكمال مصاريفه الشهرية، ولا يمنع نفسه من التقشف مقابل الحصول على ما يريد.

الموضة...

"وبالحي الراقي سيدي يحيى بحيدرة في العاصمة، يقف البائع "محرز. ز، 40 سنة، داخل محله لبيع الملابس، حيث يمكنك من خلف الواجهة الزجاجية للمتجر وقبل ولوجه التيقن بأن أسعار الألبسة التي يعرضها ليست في متناول جميع الزبائن.

من بين الألبسة التي كانت معروضة لفت انتباهنا حذاء كلاسيكي ذو العلامة التجارية الفرنسية "ليفيون"، سعره قدر بـ22 ألف دينار جزائري، ومعطف مصنوع من الجلد الأصلي بـ76 ألف دينار، ولعل السلعة الأقل سعرا في ذلك المتجر الفاخر يتمثل في جوارب بألف و500 دينار.

يقول البائع كمال: "أتعامل مع فئة معينة من الزبائن أغلبهم ميسوري الحال، ولا يهمهم السعر بقد ما تهمهم الجودة والعلامة التجارية"، ثم أضاف: "بعض أولئك الزبائن يتابعون عن كثب كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعلامات التجارية الشهيرة، فمثلا لو يمضي عام على صدور قميص جديد لأي ماركة يمتنعون عن شرائه، يحاولون دوما مواكبة الموضة".

لكن هناك نوع آخر من الزبائن، حسب نفس المتحدث، ليسوا ميسوري الحال وأغلبهم موظفون في الشركات ويتقاضون رواتب متواضعة، لكن ورغم ذلك لا يسمحون لأنفسهم وضع ملابس مقلدة فوق أجسامهم.

يروي لنا المتحدث عن أحد أفراد هذه الفئة وهو شاب في ريعان الشباب يشتغل كعامل بسيط في ميناء الجزائر، حيث أردف قائلا: "منذ أيام فقط قصد المتجر لاقتناء حذاء رياضي سعره لا ينزل تحت 20 ألف دينار"، يبتسم البائع ويحرك رأسه يمينا وشمالا ثم يتابع: "تخيل أنه ظل يقصد المحل كل مساء طيلة 4 أيام، للتفاوض معي على سعر الحذاء، وقص علي قصة حياته كاملة، ومثلما يقول المثل الشعبي "الصامط يغلب القبيح"، كذلك كان هو حتى اقتناه بالسعر الذي أراد".

تضحيات...

الشاب الكادح في الميناء الذي حدثتنا عليه التاجر ليس الوحيد من أبناء جيله، بل هم كثيرون من لا يصرفون رواتبهم إلا على "التبياش"، على حد تعبير شباب العاصمة.

"ألبس جيدا وتحدث جيدا ليحترمك الجميع"، بهذه المقولة رد علينا تاجر آخر يبيع الماركة، الذي لم يخف علينا بأن بعض زبائنه يستعص عليهم اقتناء ألبسة غالية الثمن، فتجدهم يدفعون نصف الثمن كعربون على السلعة، وعندما يتقاضون راتبهم الشهري يكملون النصف الثاني"، يطلق تنهيدة طويلة ويردف: "نعم يا صاحبي يضحون بكل شيء من أجل المظهر الحسن..."

لم نكمل حديثنا حتى دخل شابان في الـ 25 من العمر، ومن الوهلة الأولى بدا من خلال مظهرهما أنهما ميسورا الحال، لكن في حقيقة الأمر ليسوا سوى عاملين بسيطين ينشطون هنا وهناك لتوفير قوت يومهم.

إسلام أحد أولئك الشابين، وهو يشتغل كسائق لدى شركة خاصة، لم يجد حرجا في الكشف عن أن أجرته لا تتجاوز 30 ألف دينار، لكن ورغم ذلك يقتني ملابس تفوق راتبه.