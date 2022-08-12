أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن اسعافاتها تدخلت صبيحة هذا الجمعة بالطريق السيار شرق غرب في تمام الساعة الثامنة وثلاث عشرة دقيقة (08:13) من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين ثلاث شاحنات وحافلة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الذي وقع بمنحدر بولحناش في بلدية الجباحية في تجاه الجزائر خلف 14 جريحا تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و60 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

وقد سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة لهذا التدخل 17 عونا بمختلف الرتب وشاحنتي تدخل وثلاث سيارات إسعاف.