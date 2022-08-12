بلغ عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت (سلكية ولاسلكية) في الجزائر عند نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5,2 مليون مشتركا، مقابل 4,82 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 7,83 بالمائة، حسبما كشف عنه آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وحسب الوثيقة، فإن 4,75 مليون مشتركا من مجموع 5,2 مليون مشتركا في شبكات الهاتف الثابت في الثلاثي الأول من السنة الجارية هم مشتركون مقيمون و447.436 آخرين هم مشتركون مهنيون. كما كشفت الحصيلة أن نسبة المشتركين المقيمين في شبكات الهاتف الثابت السلكية قد بلغت مع نهاية شهر مارس الماضي 91,40 بالمائة من إجمالي مشتركي الهاتف الثابت، مقابل 8,60 في المائة من المشتركين المهنيين.

وأوضحت السلطة أن 3,60 مليون مشتركا من أصل المشتركين في شبكات الهاتف الثابت هم متصلون بالشبكات السلكية و1,36 مليون متصل بشبكات الهاتف الثابت اللاسلكي والجيل الرابع/ويماكس.

وقد تضاعف عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية حيث انتقل من 92.937 مشتركا عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 إلى 216.900 مشتركا عند نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وعرفت نسبة الاتصال بشبكات الهاتف الثابت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 11,80 بالمائة عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022 مقابل 10,96 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت حركة المكالمات في شبكات الهاتف الثابت حسب الوجهة حجما قدره 377 مليون دقيقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، أي بانخفاض قدره 8,05 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (409,89 مليون دقيقة).

ومن بين 377 مليون دقيقة، جرت 231 مليون دقيقة بين نفس الشبكة و86 مليون دقيقة من المكالمات الصادرة داخل الوطن و17 مليون من الاتصالات للخارج و43 مليون دقيقة من المكالمات الدولية الواردة.

وبخصوص نسبة الأسر المتصلة بالخط الثابت، أفاد ذات المصدر أنها عرفت ارتفاعا بلغ 70,81 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2022 مقابل 65,79 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير على مجموع 44,08 مليون نسمة و7,34 مليون أسرة إلى غاية 31 مارس 2022.

كما كشف آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن تسجيل 47,67 مليون مشتركا نشط في الهاتف النقال بالجزائر خلال الثلاثي الأول من عام 2022، مقابل 46,04 مليون مشتركا في الثلاثي الأول من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت نسبتها 3,35 بالمائة.

وأوضح المصدر نفسه أنه من بين 47,67 مليون مشتركا نشط، هناك 42,68 مليون مشتركا في شبكة الجيل الثالث والرابع، أي 89,54 بالمائة، مقابل 4,98 مليون مشترك في شبكة "جي أس أم" أي 10,46 بالمائة.

أما معدل انتشار شبكة الهاتف المحمول، فقد سجل زيادة قدرها 3,5 بالمائة بين الثلاثي الأول من عام 2021 (معدل انتشار 104,65 بالمائة) والثلاثي الأول من عام 2022 (108,15 بالمائة).

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذه الزيادة مردها لاسيما "الزيادة الطفيفة في سوق الهاتف المحمول".

كما بلغ حجم الحركة الصوتية المتولدة في شبكات الهاتف النقال حجم 41574 مليون دقيقة في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 1,81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومن بين 41574 مليون دقيقة، تم إجراء 86,63 بالمائة في الشبكة الداخلية، و13,27 بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة، و0,06 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة و0,05 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة.

في ذات السياق، بلغ حجم حركة الرسائل القصيرة المستعملة في شبكات الهاتف المحمول، 2483 مليون رسالة نصية، أي بزيادة قدرها 11,30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومن بين 2483 مليون رسالة نصية، تم إرسال 88,96 بالمائة عبر الشبكة الداخلية، و9,95 بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة و0,08 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة و0,01 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة.

من جهته حافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين في شبكات جي أس م والجيل الثالث والرابع خلال الثلاثي الأول من 2022، بـ 20,3 مليون مشترك، يليه المتعامل جيزي (14,6 مليون) وأوريدو (12,7 مليون).

وسجل المتعامل موبيليس تطورا في حظيرة مشتركيه في الجي أس م والجيل الثالث والرابع بـ 20,3 مليون مشتركا خلال الثلاثي الجاري مقابل 19,2 مليون خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، حسب الوثيقة نفسها.

ويليه المتعامل جيزي بـ 14,6 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2022 (14,3 مليون خلال الفترة نفسها من 2021) وأوريدو بـ 12,7 مليون مشترك في تكنولوجيات الجيل الثالث والجيل الرابع إلى غاية الـ 31 مارس 2022 (12,4 مليون في الفترة ذاتها من 2021).

وقد تم إعداد هذا التقرير على مجموع 44,08 مليون نسمة و7,34 مليون أسرة إلى غاية 31 مارس 2022.