لقي، صباح أول أمس، وفي ساعة مبكرة، شرطي بقسنطينة، حتفه، من قبل شاب كان تحت تأثير المهلوسات، اقتحم منزله، فجرا بغرض السرقة، قبل أن يقتل الضحية بعد ضربه بآلة حادة على مستوى الرأس أردته قتيلا، وهي الحادثة التي كانت منطقة بن الشرقي ببلدية قسنطينة مسرحا لها.

فتحت مصالح أمن قسنطينة، تحقيقا في قضية مقتل عون شرطة من قسم العمران والتابع لمديرية أمن الولاية، وجد مقتولا داخل منزله بحي بن الشرقي الشعبي وآثار الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس واضحة، حيث كشفت لنا مصادر مطلعة أن المجرم الذي اقترف الجريمة تم القبض عليه بعد ساعات من ارتكابه فعل السرقة من منزل الضحية في حدود الساعة الخامسة صباحا وانتهت بضرب الضحية الذي تم العثور عليه في الساعة العاشرة من ذات اليوم.

وقد أثارت الواقعة حفيظة وسخط السكان خاصة وأن الضحية كان معروفا بحسن سيرته وسلوكه، كما تم تداول صورته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.