Hodna a précisé dans une déclaration à radio Constantine vendredi que cette mesure suivait les instructions du président concernant la réduction et la rationalisation des dépenses. Cette procédure vise également à échanger les expériences entre les cadres et travailleurs de l’entreprise.

Hodna a par ailleurs indiqué concernant la rationalisation de l’énergie qu’une étude a révélé que plus de 50 % de la facture de consommation des communes revenait à l’éclairage public, aux mosquées, aux pompes d’irrigation et aux puits en plus des écoles primaires, précisant que le groupe a mis en place un plan pour réduire la facture de consommation par l’exploitation de l’énergie solaire et d’autres.