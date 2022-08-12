اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش التونسي ومجموعة إرهابية مسلحة كانت تتمركز في جبل السلوم بمنطقة القصرين، قرب الحدود التونسية الجزائرية، تم كشفها من قبل قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة مباشرة لعدد من الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح لإذاعة محلية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إصابة عدد من العناصر الإرهابية، خلال اشتباك بين الإرهابيين ووحدة من الجيش، التي كانت في مهمة تمشيط في جبل السلوم بولاية القصرين.

مشيرا إلى تعرض عسكريين اثنين إلى إصابات غير بليغة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى العسكري للعلاج، وتبين أن حالتهما مستقرة.

وتتمركز منذ عام 2013، مجموعات إرهابية مسلحة في منطقة جبل سلوم امتدادا إلى جبل مغيلة وقفصة على الحدود التونسية الجزائرية، على الرغم من نجاح الجيش التونسي في القضاء على عدد هام من عناصر هذه المجموعات، بينها قيادات في تنظيم ما يعرف بـ "كتيبة عقبة بن نافع"، و "جند الخلافة"، أبرزهم لقمان أبو صخر، وأبو أحمد العنابي.