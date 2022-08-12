حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تسجيل ارتفاع لدرجات حرارة قياسية تجتاح وسط وغرب البلاد.

وفي نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، توقعت تسجيل درجات حرارة بين 44 و 46 درجة مئوية، على كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى وذلك ابتداء من السادسة صباحا من يوم غد السبت إلى غاية مساء يوم الأحد.

كما توقعت الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 40 و42 درجة مئوية، يومي السبت والأحد، على كل من الولايات: عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر وبومرداس، بالإضافة إلى سعيدة، تيارت، تيسمسلت، المدية، البليدة، البويرة وتيزي وزو.