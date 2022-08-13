حذرت مصالح الأرصاد الجوية من ارتفاع لدرجات حرارة قياسية تجتاح شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، توقعت درجات حرارة بين 44 و46 درجة مئوية، في كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى وذلك ابتداء من السادسة صباحا من اليوم السبت إلى غاية مساء يوم الأحد.

كما توقعت الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 40 و42 درجة مئوية، يومي السبت والأحد، في ولايات: عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر وبومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سعيدة، تيارت، تيسمسلت، المدية، البليدة والبويرة.