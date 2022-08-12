أحرزت الجزائر ست ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات في الرافل والكرة الحديدية اليوم الجمعة ضمن منافسات الطبعة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي الجارية بمدينة قونيا بتركيا ليرتفع رصيد الجزائر الى 12 ميدالية (4 ذهب و 2 فضة و 6 برونز).

الميداليات الذهبية الثلاث كانت بواسطة كل من الزوجي شهرزاد شيباني- لامية عيسيوي و الأخر طارق زكيري- باسمة بوكرنفة في الرافل إضافة إلى محمد مختاري في الرمي بالدقة.

أما الميداليتان الفضيتان فاحرزهما كل من كاميليا قدور (الرمي بالدقة) والزوجي المختلط سيليا افناي- محمد شاشوا (الرمي التدريجي او التصاعدي) .اما الميدالية البرونزية الجزائرية فافتكتها الزوجي احمد ترياكي و علي حكيم في الرافل.

وبفضل هذه الميداليات الست الجديدة يصبح الرصيد العام للجزائر : 12 ميدالية (4 ذهب و 2 فضة و 6 برونز) بعد ذهبية كل من امين بوعناني (110 م حواجز) وبرونزيات كل من عبد المليك لحولو (400 م حواجز) و زوينة بوزبرة (رمي المطرقة) و اسامة خنوسي (رمي المطرقة) و علي حكيم و لامية عيسيوي في رياضة الرافل.

وسيعرف اليوم الرابع من المنافسات اقامة نهائيات القفز العالي و سباق 1500 م وسباق التتابع 4 مرات 400 م في العاب القوى.

وتشهد النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 54 بلدا يتنافسون على 21 اختصاصا.

وتشارك الجزائر في هذه الألعاب ب 140 رياضيا منهم 36 فتاة في 12 رياضة.

الجدير بالذكر أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.